為福原愛母親慶生　江宏傑發聲明示愛救婚姻

嫁到台灣的32歲日本乒乓國寶福原愛，前日被爆撇甩乒乓王子老公江宏傑及一對仔女，與高大型男於日本橫濱開房偷食，連日來成為網民熱話。她昨晚再發日文所筆的親筆信否認搞婚外情，又對自己惹來外界懷疑及誤會的行為致歉。她表示今後夫妻間會以一對仔女最優先後，再向外界報告。

被指疑對妻子精神虐待的江宏傑，昨晚亦發聲明：「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，我們結婚快5年，生了可愛的一男一女，磨合文化上的差異一直是我們夫妻的共同功課。很感謝我們的家人支持，在小愛不在台灣的期間共同分擔照顧愛媽和我們的2個孩子，真心不希望這些不實八卦傷害了我們的至親。未來的路還很長， 我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家的關心。」他昨晚又更新社交網即時動態，留言為外母慶生。

福原愛爆出不倫醜聞，令幸福人妻形象破產，原定將在東奧期間起用福原愛做賽事評述員的電視台或起用她的廣告商已打退堂鼓。但有指2人為了工作，將不會離婚。而江宏傑的41歲美魔女家姐江恆亘，被指霸道又於社交網擅自公開弟弟夫婦的私人生活，惹來福原愛不滿，成為2人婚變原因之一。有網民發現2人已在取消社交網互相關注，江恆亘近日亦成網民攻擊目標。