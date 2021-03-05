菁英盃　董事會決定「理愉」4強戰擇日補賽

「保險金」事件餘波未了，足總周五（5日）召開董事局會議，繼續討論有關愉園及天水圍飛馬，因欠交保險款項而引發的連串風波。會後總幹事袁文川代表董事局公布會議結果，原定上月24日進行之「菁英盃」理文對愉園4強戰，將會擇日補賽。

「保險金」風波事緣是天水圍飛馬和愉園因拖欠「綜合保險保障協議」款項，而被足總紀律委員會罰停賽7天。雖然兩間球會周內先後繳清欠款，並於上周六（27日）上訴得直，獲撤銷禁令。但原定上周三（24日）需於「菁英盃」4強對陣愉園的理文，以足總要求補賽的處理手法不公為由，聲言為捍衞公平公正的價值，不接受足總有關補賽的任何安排，令「菁英盃」的決賽席位誰屬懸疑未決。

周五（5日）會議當日，兼任愉園體育會主席的足總主席貝鈞奇避席，會議主席由其他董事經投票下臨時擔任。會後自稱同避席會議的總幹事袁文川，代表董事局透露會議結果，指董事局在考慮到上周一（22日）由紀律委員會發出的7日禁賽令，影響到愉園對上周三（24日）「菁英盃」4強比賽的「應對方法」；並且根據「體育精神」原則，希望「球賽以公平競技下得出結果最理想」，故決定原定上周三（24日）進行之「菁英盃」4強，愉園的理文的賽事將擇期補賽。

「袁總幹事」續解釋，紀律委員會的裁決影響當時愉園的「應對行動」：「如果冇呢個裁決，佢可能即日交番錢呢？」被問到上周六（27日）上訴委員會判球會上訴得直的理據，他指出當時委員會考慮到7日禁賽令的罰則過重，因而推翻紀律委員會的判決：「違例係咪攞咁嘅方法去處理呢？佢（上訴委員會）覺得7日唔畀比賽好似唔係好適合，當然亦考慮到當日佢（天水圍飛馬）交到錢。」

按目前的情況，愉園及天水圍飛馬在「保險金」事件上未有任何懲罰，「袁總幹事」反問「你點知冇罰則？」但稱現階段要待紀律委員會再作跟進，不代表不會作出懲處。他強調：「一個人犯咗錯佢做補救係咪一個酌情考慮呢？呢個可能係官先話到畀我哋聽，但你唔好唔記得，呢度係足球總會。」

對於理文早前聲明不會接受任何補賽安排，袁文川質疑理文對上周三（24日）的比賽判該會自動勝利的假設屬誤解：「一般嘅決定都有上訴機會，點可以當做Absolute（絕對）呢？公道啲講，你話紀律小組裁決係最後嘅，係咪誤會咗？信件上淨係講嗰場波唔會舉行。」再被問到假如最後理文拒絕接受補賽，「菁英盃」決賽席位會如何定奪，袁稱「會按規例處理」，但是否反判理文自動輸0比3，他僅謂要再次交由紀律委員會處理。