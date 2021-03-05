港超聯　晉峰標準流浪鍊到盡！

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「中銀人壽香港超級聯賽」今午於青衣運動場爆發榜下游搶分大戰，由晉峰主場迎戰標準流浪。晉峰剛遭遇大敗，惟經過調整後定必更加集中；至於標準流浪在中場陳肇鈞加盟後，球隊實力亦將大大提升。雙方復賽後各自經歷兩連敗，今仗為重返勝軌必定搏盡！（on.cc東網周六下午3時直播）

改善防守要有分落袋

晉峰上仗後防連番出現失誤，最終以1比5不敵理文，主教練艾斯達維（Joan）形容部分球員的犯錯並不常見，希望眾將今仗能夠保持集中，好好改善防守，尤其是對手標準流浪擁有多名具經驗、實力的進攻球員。復賽至今已經進行了兩場賽事，Joan直言球員仍未回復最佳水準：「雖然已經好努力訓練，不過球員暫時仲未太適應比賽節奏，並且出現肌肉拉傷情況，但相信佢哋狀態好快會提升。」

至於中場林富貴傷瘉復出後，連續兩仗擔任正選，他坦言感到意外：「冇練波差唔多個半月，體能暫時都未達到十足，同埋一開始球感好差，要用咗成個月先適應到，但係好開心可以有出場機會。」即將面對標準流浪，「富貴」認為這場屬於同級大戰，目標至少要有分落袋。

陳肇鈞加盟隨時候命

標準流浪復賽後遭遇兩連敗更「顆粒無收」，教練之一賴嘉輝解釋，外援亞加斯圖和祖連奴同告受傷屬原因之一；其二是欠缺運氣，假如上仗對天水圍飛馬能取得入球，相信結果會截然不同。幸好上述兩人已接近康復，如無意外今仗將可以候命。

目前流浪比榜尾的晉峰僅多2分，今場賽果將直接影響下游形勢，惟「賴Sir」指球隊目標不僅是護級：「只要贏1場就可以彈番上去，我哋嘅目標唔只係今場攞晒3分，而係於唔同球隊身上都要攞3分。」陳肇鈞最近正式轉投流浪，「賴Sir」透露此子能趕及註冊，是否正選披甲需視乎狀態恢復，但其個人能力則絕對毋庸置疑：「陳肇鈞係一個好機動、有技術嘅中場，正正係我哋之前缺乏嘅類型，球隊能夠邀請到佢加盟絕對係件好事，希望佢喺陣中有所發揮。」

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晉峰 (4-1-4-1)

1林駿杰

20鄭璟昊 38艾拔簡奴 5鍾俊濠 23佐敦布朗

8卡爾特納

27費利浦薩 7林富貴 6茹子楠 9黃偉國

21羅俊仁

標準流浪（4-2-3-1）

96.亞加斯圖

90.祖連奴 10.林嘉緯 11.林學曦

20.黃駿軒 14.杜格拉斯

19.姚浩明 55.基藍馬 16.鍾昇霖 12.盧均宜

30.奧利斯

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