港超聯　森巴幫發威！東方龍獅贈冠忠南區5蛋

「中銀人壽香港超級聯賽」周五晚於旺角大球場上演入球騷，東方龍獅靠上半場艾華度及盧卡斯等頭頂腳踢，以及辛祖和艾華頓下半場錦上添花，以5比0大勝早段有史提芬彭利拿傷出的冠忠南區全取3分，暫時重奪榜首位置。

賽前兩連敗的冠忠南區，今場極力希望反彈，可惜事與願違，早早就有王牌射手史提芬彭利拿因傷被調離場。相反東方龍獅開局迅速入局，僅僅6分鐘，艾華度就接應角球頂入，為球隊先拔頭籌。領先的東方龍獅很快就控制大局，17分鐘，艾華頓右路推入大位起腳，可惜未能命中目標。4分鐘後，盧卡斯回後，林恩許禁區外順勢勁射，皮球中內柱彈入，為東方龍獅領先至2比0。受壓的冠忠南區，只能製造出零星反擊機會，34分鐘，柏度獲得中路起腳機會，可惜射門一飛沖天。44分鐘，盧卡斯接應艾華頓直線傳送，左腳推射得手，為東方龍獅完半場前取得3比0領先優勢。

換邊後，落後的冠忠南區換入林樂勤及夏志明嘗試反撲，可惜依然無法組織出入肉攻勢。相反東方龍獅趁對手後方空虛繼續搶攻，52分鐘辛祖接應隊友傳送，冷靜扭過門將謝德謙射入空門，東方龍獅4球領先。62分鐘，後備入替林樂勤，起右腳遠射高出。73分鐘，南區右路角球攻勢，許宏鋒頭槌頂到，但被葉鴻輝白界前救出。遙遙領先的東方龍獅，比賽尾段依然未收手，88分鐘，艾華頓禁區頂妙射破網，最終東方龍獅鎖定5比0勝局，以一場大勝重回勝軌。

算上復賽後「菁英盃」賽事，冠忠南區近期已吞下三連敗，賽後主教練列文坦言對結果感到失望，並認為部分場上球員需要作自我反省：「上半場，球隊喺場上每一瓣都輸畀對手，我哋班球員出現太多失誤，結果對手唔洗太努力都入到波，呢啲失誤喺任何等級嘅比賽中，都唔可以接受。部分球員返番去要照下鏡，諗清楚自己嘅表現，我相信佢哋知道自己衰喺邊。」

東方龍獅取得大比數領先後，下半場陣容都作出大幅度調整，用盡5個換人名額，總監兼主教練李志堅解釋道，是要為長遠賽程作打算，讓更多球員有機會出戰之餘，亦令正選球員有更多時間休息。