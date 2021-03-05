港超聯　林恩許入波：慶祝動作係時候要變

東方龍獅在周五（5日）晚的「中銀人壽香港超級聯賽」大戰中，以5比0輕取冠忠南區，其中季初加盟球隊的林恩許，繼上仗對愉園取得入球之後，今仗再有斬獲，上半場禁區外勁射破網。入球後，這位28歲中場別開生面的慶祝動作，亦引起關注。

「之前做袋鼠跳嘅慶祝動作，係因為我嚟自澳洲，不過嗰個已經過時，我喺香港已經5年咁耐，已經唔覺得自己係澳洲人。囝囝叫我下次入波，可以試做啲比較傻嘅慶祝動作，再教埋我點樣氹氹轉。」問及為何要更換標誌性慶祝動作，林恩許這樣解釋道。今場射入靚絕入球後，林恩許張開雙手，如遊樂場玩耍的孩童般自轉，全程面帶燦爛笑容，可見今季加盟東方龍獅的他，已經逐漸融入新環境：「入波當然開心，但更開心係球隊贏到波，上場球隊贏唔到，入波都冇意義。」

近期入球運不俗的林恩許，亦透露加盟東方龍獅後，有更多機會在進攻端表現自己：「上季喺傑志，我更多時候係踢防守中場，嚟到東方後，堅Sir（東方龍獅總監兼主教練李志堅）畀我更多空間上前，要我踢得更加有進攻性，對此我好鍾意，希望日後有更多機會幫球隊入波。」