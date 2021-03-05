拿玻里賤賣法國鐵衞　曼聯仲要唔要？

疫情下各隊經營困難，曾叫出天價嘅球星，今夏都可能賤賣，例如拿玻里法國後衞高列巴尼，今夏受球會財困影響而被迫出售，標價3900萬鎊，比早年曼聯曾出價9500萬鎊仍被拒絕，身價跌幅驚人！

英國《太陽報》報道，高列巴尼係繼多蒙特查頓辛祖後，另一位曾拒絕曼聯，但依家要賤價出售嘅球員。查頓辛祖去年夏天被蜜蜂兵團企硬1.08億鎊標價，曼聯多次出價均被拒絕，結果交易終止，但近日多蒙特出現財困，查頓辛祖轉會費減價2000萬鎊至8800萬鎊，等待曼聯回應。

至於高列巴尼，多次被英超球會關注，2018年摩連奴仍然執教曼聯時期，就曾向拿玻里開價9500萬鎊，但拿玻里仍然拒絕。

3年過去，拿玻里今季面對財政困難，會方放出風聲，有意將2023年約滿嘅高列巴尼出售，標價為3900萬鎊，比曼聯3年前出售勁減5600萬鎊。可以預見，今夏轉會市場可能會有更多類似劈價球星湧現，有能力接貨嘅頂級豪門，到時可以慢慢揀。