巴塞會長選舉拉票　拉波塔簽阿古路拍美斯

過去1年負面新聞多多嘅巴塞隆拿，周日(7日)將會舉行矚目嘅會長選舉，近11萬名會員將以一人一票，由拉波塔、方特同費爾沙3位候選人入面選出「揸弗人」。民調顯示前度會長拉波塔呼聲最高，曾經擔任過巴塞隆拿會長7年嘅拉波塔，選前訪問表明如果當選，同佢關係極佳嘅美斯必定會繼續留隊，同時更會簽埋另一阿根廷前鋒阿古路。

曾經喺2003至2010年出任巴塞會長嘅拉波塔，選戰前當然要講勝負關鍵議題美斯，拉波塔就放出狠話：「喺美斯眼中，我係最有經驗同決心嘅候選人，最重要係我會對佢坦白。我肯定如果唔係我當選，美斯一定唔會留隊，我同佢關係非常之好，而且互相尊重，或者財政上我哋唔可以同其他由國家支持嘅球會競爭，但美斯從來唔係為錢踢波，佢想同巴塞隆拿一齊贏，我會畀佢睇到呢個可能性。」

拉波塔挽留美斯嘅其中一招，就係簽埋佢喺阿根廷國家隊嘅好友阿古路，雖然佢冇親口點名，不過西班牙《每日體育報》消息指，拉波塔陣營向傳媒放風，只要佢一當選，就會同該曼城傳奇前鋒簽約。阿古路同曼城嘅合約去到今個季尾完結，依家已經可以自由同任何球會簽約，報道指拉波塔已經同阿古路密切接洽，只係等星期日嘅會長選舉結果出爐。

據社交網站民調顯示，拉波塔目前以58%得票成為大熱門，但比起3個月前係下跌6%，被視為最大競爭者嘅方特就以「即刻搵沙維執教」做賣點，並且得到佩奧爾同另一位前會長加斯柏助選，最新調查有28%支持率，而且比3個月前急升13%，氣勢相當強勁。至於本身係巴塞隆拿律師嘅費爾沙，政綱話會支持現任朗奴高文，但就被視為「陪跑」份子。