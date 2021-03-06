澳職直播　獅吼鬥悉尼有好路

今日最好路係日職，仙台維加泰主場對川崎前鋒，仙台維加泰係降班膽，開咧戰搶到1分，都算好嘢，川崎前鋒唔使多介紹啦，佢哋上季日職破紀錄捧盃，今季開季先贏日超盃，跟住聯賽2連勝，成班波上晒力，大炒維加泰冇難度，呢場要讓客。

另一關介紹澳職，布里斯班獅吼主場對FC悉尼，悉尼係上季總冠軍，不過今季冇晒料到，布里斯班獅吼近況亦唔係好，已經4場未贏過，兩隊早前曾經交手，打成0比0，今場再追入球細啦。

過關2x1

(六)5 仙台維加泰 對 川崎前鋒 讓球客勝

(六)12 布里斯班獅吼 對 FC悉尼 入球細(2.5球)

賠率：3.32倍

直播表

周六1:00pm 日職 FC東京 Vs 大阪櫻花

香港開電視77台、有線661、601台

周六2:05pm 韓職 布里斯班獅吼 Vs FC悉尼

無綫85台

周六4:10pm 韓職 墨爾本勝利 Vs 墨爾本城

myTV SUPER

周六8:30pm 英超 般尼 Vs 阿仙奴

Now621、611

周六9:00pm 西甲 華拉度列 Vs 基達菲

Now632

周六10:00pm 意甲 史柏斯亞 Vs 賓尼雲圖

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六11:00pm 英超 錫菲聯 Vs 修咸頓

Now 621

周六11:15pm 西甲 艾爾切 Vs 西維爾

Now 632

周日1:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 薩斯索羅

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日1:30am 英超 阿士東維拉 Vs 狼隊

Now621

周日1:30am 西甲 卡迪斯 Vs 伊巴

Now632

周日3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 拉素

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日4:00am 英超 白禮頓 Vs 李斯特城

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周日4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 巴塞隆拿

Now632、611