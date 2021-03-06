火力全開　阿仙奴尼料大無畏

今晚英超早場，捲入降班漩渦嘅般尼主場迎戰「兵工廠」阿仙奴。般尼近4場聯賽只得3分，又捲番入護級漩渦，主場出擊必力求搶分盡早上岸；阿仙奴近況回勇，為改善聯賽排名繼續喪攻，鬥攻格局預計多波入，2.5球入球大值博。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

阿仙奴喺歐霸盃絕殺賓菲加入16強，上輪英超作客再以3比1擊敗前列球隊李斯特城，兩場大戰轟入6球，奧巴美揚、尼高拉斯比比及拿卡錫迪3位射手均有士哥，新星布卡約沙卡及回勇嘅韋利安狀態當弗，火力全開。「兵工廠」上場聯賽後，球員難得有接近1個星期休息，「叉足電」以最佳狀態出擊。

隨住進攻球員狀態冒升，「兵工廠」近期踢法亦變得更進取，但入球提升之餘，失球數字亦增加，近10場賽事9場有失球。事實上，阿仙奴作客比賽都唔會縮後，近5場聯賽作客有4場總入球開3球或以上，估計今場都係入球騷。

般尼為護級搶分

網民近期創作一句「般尼從來不易」，反映主隊般尼正經歷地獄賽程，上周作客吞熱刺4蛋後，周中對李斯特城奮戰賽和1比1，攞到保貴1分。佢哋依家暫排第15位，僅比降班區尾三嘅富咸多6分，護級未能安枕。般尼上季兩對阿仙奴獲1勝1和，心態上不落下風，相信今仗唔會坐以待斃，趁主場搶得就搶，甚有機會同對手合演進攻「大」戰。

●邪神

阿仙奴近5場聯賽作客總入球統計

3球或以上

80%