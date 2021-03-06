港超聯　世界波+絕殺！標準流浪2比1擒晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）爆發榜下游大戰！兩支開季至今的「不勝之師」晉峰及標準流浪，假前者主場青衣運動場對壘。流浪憑傷愈復出的亞加斯圖射入「世界波」，兼播磨浩謙補時「絕殺」，以2比1力挫晉峰，打開今季勝利之門。

近況錄得5連敗的晉峰，今場陣容與上仗大致相同，僅黃偉國、羅浩賢取代彭軍凡、曾仲楠任正選；流浪新援陳肇鈞加盟4日後便擔正，夥拍亞加斯圖、林學曦等負責攻堅。

開賽1分鐘主隊便創造出首個攻門機會，羅俊仁接應茹子楠直線壓入禁區，與法蘭度碰撞後跌低，裁判並無任何表示。5分鐘流浪藉角球還擊，亞加斯圖頭槌攻門不果，混亂之下陳肇鈞起腳被判越位在先。

23分鐘陳肇鈞接應林學曦二傳，「窩利」抽射高出，為晉峰防線響起警號。流浪於10分鐘後隨即打破僵局，亞加斯圖中圈位置截得皮球頓時起腳，皮球飛越半場笠過門將林駿杰後直入網窩，流浪33分鐘先開紀錄。主隊半場前藉佐敦布朗的罰球施襲，費利浦薩跳頂被守衞頂走，茹子楠12碼點攻門不中目標，流浪半場反客為主，領先1比0。

易邊後落後的主隊施壓，49分鐘茹子楠中路傳直線，費利浦薩入楔起腳之際，被法蘭度剷走。晉峰及後換入廖億誠和黃洛變陣，而流浪亦收起「地標」的陳肇鈞，由劉智樂入替。63分鐘晉峰的「死球專家」佐敦布朗開角球，艾拔簡勞跳頂高出，未能威脅流浪守門員李溢晉。

奮力反追的主隊5分鐘後終於迎來賽事轉捩點，基藍馬疑禁區內推跌羅俊仁，球證判罰12碼，費利浦薩操刀雖然被李溢晉撲到，但他隨即補中得手，助球隊69分鐘追和1比1。80分鐘林學曦左路叩關，扣過兩名守衞後勁射中楣，亞加斯圖嘗試補射又告「人前波後」。

補時4分鐘，全軍壓境的流浪憑後備入替的播磨浩謙，接應林嘉緯罰球斬中，頭槌頂入奠勝球。最終標準流浪以2比1末段「絕殺」晉峰，取得今季首場勝仗。