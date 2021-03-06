港超聯　播磨浩謙90+入波：香港踢波為夢想

後備入替的播磨浩謙，成為了標準流浪的贏波功臣。(李浚湣攝)

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）榜下游大戰，晉峰於主場青衣運動場硬撼標準流浪，鬥至補時階段，標準流浪在左路博得罰球，林嘉緯斬入禁區，播磨浩謙近門頂入，替球隊攻入致勝一球，成功絕殺晉峰，取得寶貴3分。

播磨浩謙今仗於74分鐘入替黃駿軒，能夠替球隊攻入致勝一球，賽後Tiger亦十分興奮及激動：「自己一直都想喺香港踢波，所以要博表現，咁岩依下就入到波。」Tiger更表示賽前曾與「嘉緯」開玩笑，指自己可能會比他更早退役，因此自己剛剛入球後，亦刻意模仿「嘉緯」的慶祝動作，向他致敬。

Tiger對上1次入球，已經要數到上季效力東方龍獅，當時同樣透過死球戰術，由「嘉緯」助攻自己射入，連同2017年效力夢想FC，Tiger已經在青衣運動場累積攻入3球，他表示亦沒有甚麼特別感受，只希望自己之後能夠繼續保持好表現。

離開東方龍獅後，幾經波折才能在標準流浪落班，Tiger無奈地表示：「一直心態都係有工轉就轉，喺度踢波始終為夢想而踢，希望依個入波可以提升信心，之後繼續幫到球隊。」