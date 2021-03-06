「蜜蜂兵團」殘陣冇戰意　拜仁撳住搶

今晚德甲尾場爆發國家打吡，拜仁慕尼黑主場火併多蒙特。拜仁現時於榜首同RB萊比錫鬥得難分難解，相反「蜜蜂兵團」聯賽爭標無望，戰意遠遠不及主隊，拜仁近4次對賽全部贏晒，實力明顯高一籌，加上多蒙特陣容不整，拜仁讓半一捧上盤。（周日凌晨1時30分開賽）

德甲國家打吡向來係每季聯賽爭標嘅關鍵戰，不過今季拜仁主要對手，已由多蒙特變成RB萊比錫。拜仁目前僅比萊比錫多2分，冇乜失分空間，呢支6冠王自從贏完世冠盃後，聯賽先後打和比勒費爾德及不敵法蘭克福，好彩哥列斯卡、查維馬天尼斯及湯馬士梅拿等確診球員陸續康復，加上基拿比及盧卡斯靴南迪斯等傷兵亦痊愈歸隊，近期表現已重上正軌，先喺歐聯16強首回合作客大破拉素4比1，然後聯賽狂數科隆5比1，為保榜首優勢，今場3分志在必得。

近4次交手拜仁全勝

多蒙特近兩場聯賽分別擊敗贏史浩克04及比勒費爾德，不過由於之前失分太多，現已落後拜仁13分，僅排第5位，爭標名存實亡。佢哋剛於德盃8強力戰險勝慕遜加柏，下周歐聯16強次回合再鬥西維爾，連場大戰難免要回氣，最慘前鋒查頓辛頓及左閘拉菲爾古里路喺周中德盃傷出，連同幾名長期傷兵包括韋素、湯馬士迪蘭尼及文路爾艾簡治都唔出得，戰鬥力大打折扣。

連同今季德超盃，多蒙特近4次鬥拜仁全敗，而且「蜜蜂兵團」今季發揮欠穩，聯賽已輸咗8場，係現時聯賽榜前10名中輸波次數最多球隊，作客安聯球場凶多吉少，拜仁讓半一照捧上盤。

■笛子波童

拜仁慕尼黑近4次對多蒙特成績

100%

勝