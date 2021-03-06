港超聯　理文愉園打甩髀

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「中銀人壽香港超級聯賽」今於將軍澳運動場爆發激鬥，主場出擊的理文迎戰愉園。理文新兵金承龍上仗梅開二度，狀態大勇，今場有望帶領球隊力爭聯賽兩連勝；以年輕球員為骨幹的「快活谷」，聯賽至今保持不敗，這支港超奇兵能否繼續搶分，值得留意。（on.cc東網周日下午3時直播）

理文上仗火力全開，以5比1大挫晉峰，打開今季聯賽勝利之門，惟談樂軒比賽中傷及膝部早早被調離場，球隊助教曾昭達透露這位中場的情況依然有待觀察，他與西班牙中堅荷西安祖今場能否披甲，要視乎恢復進度，至於早前重傷的劉穎笙，則要繼續倦勤。

「龍哥」擔起進攻大旗

兩隊原本於上月「菁英盃」4強交手，惟因「保險金」風波賽事被取消，今場變成兩軍今季首次碰頭，曾昭達坦言與「快活谷」的對決將是一場硬仗：「我哋知道今年嘅愉園，唔同以往一兩年，佢哋嘅年輕球員進步咗，外援都幫到一班年輕人。」法國射手尼迪利上仗後掛靴，球隊的入球重責落在今季新加盟的南韓前鋒金承龍身上，35歲的「龍哥」上仗梅開二度證明寶刀未老，主教練陳曉明認為此子的狀態，以及與隊友的默契都正在改善，並寄望「龍哥」能利用豐富的作戰經驗，擔起進攻大旗。

愉園上仗將士用命下賽和東方龍獅，主教練鮑家耀對表現感到滿意，認為在領先1球，加上製造大量機會下未能取勝實屬欠運。球隊連續兩仗皆失掉12碼，惟「鮑Sir」相信與球員的防守記律性沒有太大關係。今日作客理文，受到「菁英盃」補賽風波影響，主隊球迷或會對愉園「熱情招待」，「鮑Sir」相信球員不會受影響：「我哋只會專注喺比賽到，對球員發揮好有信心。」至於米基爾上仗因傷被換出，今仗很大機會無緣上陣。

查理史葛望防守保持水準

球隊中場查理史葛復賽後表現出色，他認為連續兩仗踢足全場，有助提升狀態，希望能在防守上保持水準。對於首度迎戰理文，「Charlie」充滿信心：「我哋全力向對方證明我哋實力不容忽視，之後如果踢到『菁英盃』4強，都可以製造到麻煩。」

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