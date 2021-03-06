格列沙加騎呢派膠　阿仙奴送分益「尼」

周六晚（6日）英超頭場，佔盡上風嘅阿仙奴，因格列沙加「送大禮」搞到失波，作客畀般尼逼和1:1，呢位瑞士中場今次真係孭晒鑊。

今仗係般尼門神尼克普比第100場英超披甲，賽前佢話希望「雙殺」阿仙奴慶祝自己里程碑，點知開波僅6分鐘，阿仙奴隊長奧巴美揚接應韋利安妙傳勁射，普比飛盡撲到都照入，極速打開紀錄。咁早失波，搞到般尼防線都慌失失，其後頻頻「送禮」，奧巴美揚同布卡約沙卡都趁住主隊後衞犯錯獲得埋門機會，可惜射斜。阿仙奴見般尼咁好客，亦立即「回禮」，39分鐘門將賓特尼奴喺自己禁區內傳畀格列沙加，佢再橫傳卻唔夠高竟變「助攻」，省中冇人看管嘅般尼箭頭基斯活特彈入網，追成1:1。

易邊後阿仙奴有馬田奧迪加特遠射被樸比接實，之後再換入拿卡錫迪同尼高拉斯比比加強攻力，完場前比比近射被派達斯膊頭閂走，球證一度認為後者犯手球而出示紅牌，其後先收回成命，末段丹尼施巴路斯遠射中柱，最終各一言和。阿仙奴今季經常出現佔盡優勢下，因自己球員犯錯而失分，雖然沙加今季表現穩定，但佢自2016年轉戰英超後，合共8次因個人失誤導致失波，呢項數據係同期英超位列第1，唔好忘記阿仙奴首循環輸畀般尼，沙加亦做埋「紅牌阿姑」，對親般尼都堅黑仔。