驚天大逆轉！拜仁落後2球反勝多蒙特

周日(7日)凌晨德甲「國家打吡」出現戲劇性賽果，班霸拜仁慕尼黑主場開波唔夠9分鐘已經落後2球，幸好有前鋒羅拔利雲度夫斯基變身救世主，大發神威射入3球，最終以4比2反勝多蒙特，繼續以2分優勢，力壓RB萊比錫，排榜首位置。

拜仁慕尼黑自從捧完世冠盃，成為6冠王之後，防線經常慌失失，今場開賽僅74秒就失守，多蒙特前鋒艾寧夏蘭特喺禁區頂起腳射入死角。呢位20歲挪威國腳轉個頭接應隊友杜根夏薩特傳中，射入空門，只係用咗8分41秒就梅開二度，成為拜仁主場安聯球場2005年落成之後，最快1場入2球嘅客軍球員。

呢個時候拜仁先至如夢初醒，26分鐘由羅拔利雲度夫斯基近門射入1球，踢到44分鐘，京士利高文博到12碼，再由「羅拔佬」主射入網，為拜仁扳平2比2。拜仁上半場多達14次射門，而多蒙特只有2次，但都轉化成入球。

換邊之後15分鐘，多蒙特遭受重大打擊，艾寧夏蘭特受傷退下火線。拜仁少咗呢位心腹大患之後，更加放心搶攻，並於88分鐘由哥列斯卡射入，反超前3比2。

2分鐘之後，羅拔利雲度夫斯基射成4比2完場，呢位32歲波蘭國腳今場上演帽子戲法之後，今季聯賽已經轟入31球。