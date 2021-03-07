羅拔佬又破紀錄　留名等睇佢創半世紀奇迹

羅拔利雲度夫斯基喺周日(7日)凌晨德甲射入3球，協助拜仁慕尼黑主場以4比2反勝多蒙特，呢位32歲波蘭國腳喺今季24場聯賽已經有31球進帳，成為德甲史上單季最快取得「30+」入球嘅球員。

之前德甲單季最快取得聯賽入球「30+」嘅人係拜仁名宿梅拿，佢喺1971/72年球季第26場聯賽，入球突破30球，1969/70年球季用咗28場，羅拔利雲度夫斯基一口氣將紀錄推前至24場，非常跨張。

過去57季德甲入到31球嘅球員，有52季最後可以奪得神射手殊榮，羅拔利雲度夫斯基已經拋離第2位艾寧夏蘭特、安達施華12球，要蟬聯呢項殊榮，並冇懸念。佢最大目標係挑戰1971/72年球季德甲梅拿入40球嘅紀錄。今季德甲仲有10輪，以羅拔佬驚人球率，要再入多10球，應該唔成問題。

至於多蒙特新世代入球王艾寧夏蘭特雖然傷出，但佢今場都入2球，取得職業生涯第100球，包括球會賽事入94球及國際賽入6球。呢位20歲挪威神童只係踢146場就達到百球大關，快過晒基利安麥巴比(180場)、美斯(210場)、C朗(301場)。