C朗做後備　莫拉達2射1傳成祖記贏波英雄

周日(7日)凌晨意甲，祖雲達斯教練派路將巨星C朗放喺後備席，留力踢嚟緊周三(10日)凌晨歐聯16強次回合生死戰主場對波圖，結果造就艾華路莫拉達做英雄，呢位西班牙國腳射入2球及1次助攻，協助祖雲達斯主場以3比1反勝拉素。

祖雲達斯留有一手情況下，開賽14分鐘就失守，古路施夫斯基回傳失誤，被拉素前鋒祖亞昆哥利亞截到，長驅直進射入。幸好艾華路莫拉達今場狀態大勇，傳畀拉比奧特射成1比1，完成上半場。

換邊之後，祖雲達斯幾乎再失守，拉素中場米連高域沙域頭槌攻門中楣彈出，祖記大難不死，果然有後福，艾華路莫拉達射入反超前，其後艾朗藍斯博到12碼，由艾華路莫拉達主射入網成3比1。

踢到69分鐘，C朗後備上陣入替艾華路莫拉達，由於大局已定，佢亦唔需要太搏，慳番唔少體力等對波圖。

至於波圖亦喺葡超贏波，憑馬迪奧斯烏利比、沙治奧奧利華拉各建一功，作客以2比0擊敗基維辛迪。波圖喺歐聯16強首回合主場贏祖雲達斯2比1，由於祖記取得作客入球，次回合贏1比0都夠晉級。