利物浦今晚主場對富咸 應該點買？
2021年03月07日 11:00
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周日10:00pm 英超 利物浦 Vs 富咸 Now 621
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周日其中一場焦點賽事，梗係英超賽事，「紅軍」利物浦主場對富咸，利物浦狀態持續低迷，上場輸畀車路士0:1，係佢哋史上首次聯賽主場5連敗。
後防依然傷兵滿營，連前線都走晒樣，沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴都腳風唔順，令「紅軍」近6場聯賽主場入得1粒，進攻熄晒火。
富咸一向守強攻弱，近8場聯賽作客，有7次開2球或以下，為搶分護級一定死守，2.5球嘅入球細捧得過。
名家：法達斯維
直播表
周日3:30pm 韓職 FC首爾 Vs FC水原
無綫85台
周日7:30pm 意甲 羅馬 Vs 熱拿亞
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日8:00pm 英超 西布朗 Vs 紐卡素
Now621
周日8:30pm 德乙 杜塞爾多夫 Vs 紐倫堡
on.cc東網
周日9:00pm 西甲 侯爾斯卡 Vs 切爾達
Now 632
周日10:00pm 英超 利物浦 Vs 富咸
Now 621
周日10:00pm 意甲 維羅納 Vs AC米蘭
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日10:00pm 意甲 費倫天拿 Vs 帕爾馬
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
周日11:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 皇家馬德里
Now 632
周一0:30am 英超 曼城 Vs 曼聯
Now 621、611
周一1:00am 意甲 森多利亞 Vs 卡利亞里
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周一1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 利雲特
Now632
周一3:15am 英超 熱刺 Vs 水晶宮
Now 621
周一3:45am 意甲 拿玻里 Vs 博洛尼亞
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周一4:00am 西甲 畢爾包 Vs CF格蘭納達
Now632