李斯特城反勝上第2　曼聯隨時亞軍都冇埋

周日(7日)凌晨英超，李斯特城作客憑伊恩拿祖、艾馬迪下半場各建一功，作客以2比1反勝白禮頓，並趁曼市打吡之前，力壓曼聯，升上第2位，如果曼聯喺周一(8日)凌晨未能作客擊敗榜首曼城，最終可能連亞軍都冇埋。

李斯特城早前喺歐霸盃輸波出局，加上之前2場英超分別不敵阿仙奴及打和般尼，陷入連續3場不勝困局。呢支「狐狸兵團」今場亦一度處於劣勢，開波10分鐘，就被白禮頓中場拉爾拉拿單刀射破大門，亦係呢位32歲老將自2019年10月為利物浦射入曼聯大門之後，首次取得英超入球，拉爾拉拿之後仲有1次頭槌攻門中柱唔入。

李斯特城唔使輸多1球，下半場由伊恩拿祖射入扳平1比1，呢位24歲尼日利亞前鋒連續2場英超入波。踢到87分鐘，白禮頓門將羅拔山齊士出迎失誤，艾馬迪頂入空門，呢位守將相隔1540日後終於入波，協助李斯特城驚險反勝2比1，並以2分優勢，超前踢少1場嘅曼聯，暫時升上第2位。

不過，李斯特城領隊羅渣士好謹慎，話依家排前4位冇意思：「球隊今季仲有10輪聯賽要踢，現時排前4位冇意思，要等到踢完最後1輪，排前4位先至有用，我哋會專注做好自己，踢出今場下半場嘅水準。」