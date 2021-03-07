美斯助攻！巴塞18歲新星處子球　曼聯即搶

巴塞隆拿18歲新星摩利巴周日(7日)凌晨射入西甲生涯嘅首個入波，協助巴塞作客以2比0力挫奧沙辛拿，袋走寶貴3分，排名榜直迫領先嘅馬體會，拉近距離僅落後兩分。

阿根廷球王美斯今場雖然無波入，但對於巴塞贏波都相當關鍵，頻頻助攻，30分鐘妙傳畀佐迪艾巴，先為球隊打開紀錄，佢最近嘅為巴塞入咗16球，其中有一半都係來自美斯嘅助攻。

隨後主帥朗奴高文喺67分鐘換入小將摩利巴，呢位出生於畿內亞嘅神童落場10分鐘後就入波，當時佢接應美斯喺禁區前嘅傳球，跑入禁區將皮球抽射入破網，為巴塞領先到2比0，同時亦係佢自己為巴塞射入嘅第一個入球，以18歲零46日之齡成為球隊歷史上喺西甲入波嘅第五位年輕球員。

呢位西班牙小將賽後對自己嘅入波仍然難以置信：「我到依家都仲未相信，美斯傳波畀我，我都唔記得點樣過人，只係將皮球射向網，更好彩個波入網。我永遠都唔會忘記呢一日，就算入墳墓都會帶埋呢個回憶；我要將呢個入球送畀我嘅父母。」

摩利巴今場嘅表現即令自己升價10倍，消息指巴塞已將佢正式歸入一隊，而朗奴高文對呢位神童非常睇好，巴塞對佢亦相當滿意，已經準備同佢傾簽約，呢位中場球員嘅合約明年到期，合約裡面有1億歐元嘅違約條款，據悉曼聯準備向佢報價，但相信巴塞唔會放人。

巴塞今場再袋3分之後，喺聯賽榜已累積56分位列第二，落後排榜首嘅馬體會2分，但馬體會少踢兩場，馬體會今晚對皇馬，呢場相當關鍵。