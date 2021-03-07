【打吡之夜雙響炮】馬體會迎皇馬先開火

最激打吡戰今晚打孖上！先有西甲首都打吡，馬體會主場硬撼皇馬，皇馬一向係馬德里「大佬」，但做慣「細佬」馬體會依家喺聯賽領先，皇馬能否後來居上，呢場「6分波」非常關鍵。之後有英超曼市打吡，「1哥」曼城主場火併「2哥」曼聯，曼城各項賽事已21連勝，曼聯梗係想打斷死敵氣勢，無論為爭標抑或為面子，兩場打吡勢必打甩髀。

今晚西甲上演首都打吡，「1哥」馬體會主場迎戰「3哥」皇馬。馬體會依家打少場兼遙遙領先，今仗難免會踢得保守啲，皇馬箭頭賓施馬狀態未弗，而且近期攻力麻麻，兩軍近年聯賽碰頭經常少交收，2.5球嘅入球細乃明智之選。（Now 632周日晚11時15分直播）

馬體會上場聯賽以2比0擊敗維拉利爾，終止之前3場不勝頹勢，前鋒蘇亞雷斯賽前已揚言希望報番首循環一箭之仇，睇番馬體會依家聯賽累積58分，未計今輪賽事，領先打多1場嘅巴塞及皇馬5分，佢哋向來以防守硬淨見稱，今季只失16粒，失球之少冠絕西甲，何況有領先優勢，梗係你急佢唔急，甚至打和都冇壞，最緊要唔好畀皇馬贏波，今場定必穩中求勝。

皇馬賓施馬剛傷愈未弗

另一邊廂，「銀河艦隊」上場玩嘢玩出禍，中途突然變陣改踢3人防線，但因左翼衞費蘭特文迪壓得太前，回防唔切導致失守，最終只能逼和皇家蘇斯達1比1，痛失2分，賽後主帥施丹亦坦言變陣失敗，預計今場唔敢亂嚟。皇馬今季只有賓施馬入波達雙位數，極倚賴佢數胡，呢名箭頭啱啱傷愈，不過即使趕及今仗復出，亦唔慌有十足狀態。

翻查紀錄，兩軍近8次於聯賽上演嘅首都打吡，合共只製造11個士哥，7次開2球或以下，可見每次碰頭，戰情都緊湊有餘入波唔多，今場更關乎皇馬能否成功衞冕嘅「6分波」，相信會踢得特別謹慎，睇準機會先進攻，不妨向2.5球嘅細盤埋手。法達斯維

馬體會近8次聯賽對皇馬總入球統計

2球或以下 88%

陣容圖

馬德里體育會

13奧比歷

15史提芬沙域 18菲臘比蒙達里奧 22馬里奧靴莫素

6佐治高基

24維沙積高 14馬高斯洛蘭迪 11湯馬士林馬 8沙奧尼古斯

7祖奧菲歷斯 9蘇亞雷斯

皇家馬德里

1泰拔高圖爾斯

17盧卡斯華斯基斯 5華拉尼 6拿祖費南迪斯 23費蘭特文迪

15費達歷高華維迪 14卡斯米路 8卻奧斯

22艾斯高 9賓施馬 20雲尼斯奧斯祖利亞