甲一劉子健暫擱籃球事業　轉型開健身室

甲一球員劉子健與拍檔合辦的健身室Hoop Fitness周日（7日）正式開幕。這位41歲、在籃壇打滾廿載的小前鋒稱，目前會「全情投入教練工作」，待生意穩定後，再行思考籃球路向。

劉子健與兩名拍擋去年起籌辦健身室，三人集資數十萬，由租鋪、裝修到購置儀器，都是一起落手落腳完成，豈料年底剛剛開業，就遇上第四波疫情爆發，「劉子」直言「驚驚哋」：「過往我一直靠『教波』維生，但疫情下，收入幾乎等於零，故想藉此闖出一條生路。沒想到除了籃球場，連健身室都要封兩個月。幸好初七重啟後，立刻有很多客人到臨。」他解釋道，Hoop Fitness有著「籃圈」和「希望」的雙重意思：「希望疫情快點過去，大家可以過回正常生活，齊齊做運動，保持身體健康。」

Hoop Fitness主打運動員專業訓練，亦有修身、減肥課程，而2016年考獲健身教練牌照的「劉子」更會親身指導學生，他坦言壓力頗大：「當籃球和健身教練都有許多準備功夫，需為學員度身訂造課程。相比起親身落場打球，教導學生的壓力更大。」他特別感謝前永倫隊友周迎堅，在其轉型過程中給予幫助：「在籃球場外，阿堅是一個體能教練，從買器材，到怎樣教學生，他給了我很多意見。」

曾榮獲兩屆甲一聯賽得分王的「劉子」，自2002年展開籃球生涯，並於2019年初短暫退役，再為永倫復出。41歲的他談到來季去向時，坦言：「我的年齡不輕了，想試試全情投入教練工作，待生意穩定後，再看看會否繼續效力永倫或其他球隊。始終打球20年，是時候轉變了，籃球會『擺後少少』。」

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