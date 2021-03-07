港超聯　理文愉園是非之戰0比0以和為貴

恩怨情仇，沙場了結。近來受「保險金」及「菁英盃」補賽等連串事件纏繞的兩支球隊理文和愉園，周日（7日）在「中銀人壽香港超級聯賽」、理文的主場將軍澳運動場狹路相逢。最終比數未能反映場內外的緊張形勢，兩軍在互有攻守的情況下，打足90分鐘互交白卷，以和為貴。

「保險金」事件及後續的「菁英盃」4強補賽爭議，持續近兩周仍未平息。其中兩隊被捲入風波的球隊愉園及理文，周日（7日）在聯賽對壘，為這場本來看似平平無奇的賽事增添不少話題性。比賽以理文的攻門揭開序幕，基華尼頓8分鐘左路切入，黃俊皓入楔施射，被愉園門將屠俊翹擋走。16分鐘，客軍憑簡嘉亨左路叩關，傳中疑擊中處於禁區的黃俊皓手部，裁判並無示意。上半場中段，黎培基在與余煒廉的一次爭逐中被撞跌，一度引起雙方球員起哄，猶幸未有發生衝突。42分鐘受壓的「快活谷」率先創造出第一個「入肉」攻勢，黎培基罰球斬中，朱偉鈞無人看管下施頂，被袁皓俊奮力撲走，黃浩然嘗試補中被顏樂楓護空門力保不失。雙方半場打成平手。

換邊後兩軍繼續拉鋸，58分鐘理文鄭兆均右路傳中，金承龍嘗試衝頂被守衞解圍。客軍及後換入「超級外援」艾迪比帝加強攻力，而有徐宏傑傷出的理文，亦相繼調入李康廉和余沛康變陣。76分鐘，基華尼頓再使出「看家本領」，左路切入大位起腳，又告掠門而過。10分鐘後，這位巴西鋒將入楔接應李康廉半射半傳，只差一步就可將皮球送入網窩。輾轉間愉園得到一球單刀機會，簡嘉亨操刀一射被袁皓俊拒之門外，林樂賢欲補射疑被守衞踢跌，球證未有任何表示。補時階段，潘沛軒接應傳球施射射斜。兩軍結果打足全場互無紀錄，各得1分。

賽後理文主教練陳曉明坦言，球隊今場不幸失分，並分析兩個主因：「今日場波難踢，對手縮得後，成場波主導7至8成控球權，但係第一係細節做得唔好；第二可能因為尼迪利離隊，金承龍未去到（最好），始終第一日踢足90分鐘。」他評論對手表現值得取1分，當然理文不希望失分，奈何足球比賽並非取決於數據，機會亦未能轉化成入球，導致最終僅以0比0打和。

受制於尼迪利退役，金承龍未達到最佳狀態，早前有傳理文已決定簽入前東方龍獅及傑志前鋒洛迪古斯，被問到這個傳聞是否屬實，「曉明Sir」僅稱暫時未成事，一切消息有待球會公布。他又透露荷西安祖甫傷愈重投訓練，期望下仗可列席後備。

雖然最終雙方各取1分，但算上今仗，愉園今季已經先後賽和傑志、東方龍獅及理文三大勁旅，賽後愉園前鋒朱偉鈞，認為球隊實力值得肯定：「我哋對咗理文、東方同傑志，都和到波，我哋絕對有能力喺上游度打。」今場主力米基爾因傷缺陣，主教練鮑家耀坦言對球隊實力難免有所削弱：「始終冇咗米基爾，比較難帶動到班後生仔去發揮，進攻度係做得唔好，防守上就做得好好。」兩隊未能在原訂上月24日上演的「菁英盃」4強戰對決，今次終於碰頭，賽前話題性十足，鮑家耀就坦言賽前有為球員做心理準備：「都同球員講咗，唔需要理其他嘢，專心去踢波，唔需要突登去擦出火花。」