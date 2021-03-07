港超聯　理文堅拒補賽：「公道自在人心」

香港足總董事會於周五（5日）召開會議，並公布原定上月24日進行的「菁英盃」理文對愉園4強戰，將擇日補賽。兩隊周日（7日）於「中銀人壽香港超級聯賽」碰頭之後，理文行政經理周文健，亦代表球會就事件作出回應，表示理文堅決不接受菁英盃4強補賽的決定。

「保險金」風波爆發之後，理文曾就足總上訴委員會批准涉事球會繼續作賽的決定，發出聲明，表示不會接受足總對「菁英盃」4強之任何補賽安排。周日下午理文與愉園的聯賽對決戰罷，理文行政經理周文健賽後亦接受傳媒訪問，透露會方周六（6日）已經收到足總方面的通知，並強調理文會堅持在聲明中所作出的決定：「咁我哋收到通知，球會都唔會彈弓手，係都唔會踢。」

按照賽事章則，理文若放棄出戰「菁英盃」4強戰，將被視為棄賽，該場賽事會被判以0比3落敗，對於這個結果，周文健坦言理文會接受，並認為這是「按照規矩行先」，而且已經與陣中球員作出交代。對於後續可能出現加罰或處分的情況，周文健表示要參考賽事章則，此時站在旁邊的理文主教練陳曉明打趣般插話：「雖然賽事章則都未必是最後決定。」被問及足總就補賽決定的原因，周文健表示沒有其他補充，只回應道：「公道自在人心」