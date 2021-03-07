【打吡之夜雙響炮】曼市死敵拉鋸戰 !

英超曼市打吡，曼城主場迎戰曼聯。「藍月亮」各項賽事21連勝，氣勢一時無兩，「紅魔鬼」識趣嘅，當然唔同佢硬碰鬥攻，今場一於悶住同佢踢，搵機會先打反擊，雙方近4次交手都踢得好謹，全開2球或以下，包括聯賽首循環喺奧脫福球場互交白卷，今場玩2.5球入球細好過。（Now621及611周一凌晨零時30分直播）

打吡戰一向唔可以簡單用兩軍近況去預測，尤其喺首循環賽後，紅魔名宿堅尼喪鬧雙方球員賽後攬頭攬頸，毫冇鬥心，相信今場曼聯球員會加多兩錢用緊。事實上，曼聯周中同水晶宮互交白卷之後，雖仍續居英超次席，但已經落後曼城14分，今場梗係盡可能唔好畀曼城拋甩。

不過，曼城愈戰愈勇，喺阿古路、奇雲迪布尼及加比爾捷西斯輪流缺陣下，根度簡、史達寧、菲爾科頓及馬列斯都入到波，「藍月亮」上場聯賽4比1大勝狼隊，造出21連勝，球員信心及士氣均處巔峰。藍月亮個勢咁強，紅魔更唔會硬碰硬，寧願先做好防守，再搵機會打反擊博一博。

紅魔鬼欠銳焗打反擊

曼聯今季作客14戰8勝6和，係歐洲5大聯賽唯一保持作客不敗嘅球隊，作客利物浦、阿仙奴及車路士均踢成0比0，作客時顯得更集中，累積近6次對Big 6全開2球或以下，其中5場互交白卷，反映佢哋有能力穩守同級球隊，但同時亦冇料取得甜頭，今場預料都係一場拉鋸戰，曼城未必可以予取予攜，咁易延續勝仗，倒不如轉個玩法，捧2.5球入球細好過。

※渡邊年

近4次曼市打吡總入球統計

100% 2球或以下

曼城

31艾達臣摩拉斯

2基爾獲加 5史東斯 3魯賓戴亞斯 27祖奧簡斯路

17奇雲迪布尼 16洛列卡斯簡迪 8根度簡

20貝拿度施華 7史達寧 47菲爾科頓

曼聯

26甸恩軒達臣

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 23勞基梳爾

33麥湯米尼 17費特洛迪古斯

21丹迪爾占士 18波基斯費南迪斯 10拉舒福特

7卡雲尼