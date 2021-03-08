黑到冇朋友　紅軍主場6連敗

周日晚(7日)英超賽事，近況低迷嘅上季盟主利物浦再度甩轆，王牌穆罕默德沙拿回防助守變幫對方「助攻」，喺主場以0:1輸畀尾3嘅富咸，聯賽主場6連敗兼入得1粒，繼續刷新「恥辱」紀錄，唔好話衞冕，連爭前4都忟水。

利物浦主帥高普考慮到周中有歐聯16強次回合對RB萊比錫，今仗作出大輪換，唔單止有剛傷愈嘅迪亞高祖達擔正，防線更用咗新仔尼高威廉斯、里斯威廉斯同尼達利菲臘斯。護級心切嘅富咸見紅軍個陣咁弱，一開波即反客為主，盧卡文三番四次於左路狂爆射門，以及艾雲卡華利路嘅近射，只係過唔到主隊門將艾利臣比加，點知完半場穆罕默德沙拿解圍唔切，畀勒美拿截到個波抽射破網，為富咸先開紀錄。

易邊後利物浦積極反撲，尼高威廉斯於右路傳中，迪亞高祖達第一時間狂射，畀富咸門神艾路拿神奇救出。其後紅軍再換入沙迪奧文尼加強攻力，佢嘅拋物線頭槌艾路拿已投降，卻中楣彈出，連運都冇埋，最終紅軍輸0:1，主場聯賽連輸6仗，亦係高普接手紅軍後，16次聯賽主場面對升班球隊首度落敗，真係低處未算低。