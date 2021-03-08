馬德里打吡和氣收場　巴塞最開心

周日（7日）晚西甲重頭戲馬德里打吡，皇家馬德里憑賓施馬完場前2分鐘入波，作客以1比1逼和榜首馬德里體育會。今場和波最開心一定係巴塞隆拿，事關馬體會失分後，目前只比次席嘅巴塞隆拿多3分，雖然馬體會少踢1場，但爭標形勢依然有價講；皇馬執番1分，繼續落後馬體會5分排第3，保持爭標希望。

開波初段馬體會形勢稍為佔優，上半場15分鐘，馬體會一次轉守為攻反擊，馬高斯洛蘭迪右路避過拿祖費南迪斯長驅直進，斜直線傳予走入禁區內嘅蘇亞雷斯，後者巧妙地用腳面射穿皇馬門將泰拔高圖爾斯十指關，為馬體會先開紀錄：呢球亦係蘇亞雷斯今季個人第17個聯賽入波，暫排神射手榜次席2球落後美斯。皇馬落後下積極反撲，完半場前一次進攻左路角球，馬體會中堅菲臘比蒙達里奧跳頂時疑似手球，球證睇完VAR後冇罰12碼，馬體會半場領先1球返入更衣室。

下半場皇馬加強進攻希望收復失地，先有費達歷高華維迪遠射被奧比歷救出，另一次右路攻勢，卡斯米路故意漏後畀賓施馬，可惜賓施馬操之過急射高；之後雲尼斯奧斯祖利亞左路突破，右腳傳中畀賓施馬撞射，可惜又被表現神勇嘅奧比歷救出，1分鐘後，賓施馬主射罰球又過唔到奧比歷十指關，不過皇馬努力去到完場前2分鐘終於有回報，賓施馬與卡斯米路互傳入楔，最後由賓施馬射成1比1完場；馬體會「臨天光瀨尿」，近4場聯賽第3次失分，益晒早一日贏波、愈追愈近嘅巴塞隆拿。