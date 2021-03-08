曼城21連勝斷纜　曼聯贏波續做英超作客王

周日（7日）深夜舉行嘅英超重頭戲曼市打吡，紅魔鬼曼聯憑上、下半場早段各入1球，作客以2比0擊敗藍月亮曼城，成功終止對方21連勝走勢，而且繼續保持跨季22場英超作客不敗成績，認真威水。

曼聯門將迪基亞因太太分娩缺陣，今場繼續由甸恩軒達臣把守最後一關，前線則由安東尼馬迪爾取代卡雲尼掛帥；曼城賽前於各項賽事連贏21場，同時與阿仙奴共同保持連續19場英超未試過落後嘅最長紀錄，點知今場開波唔夠1分鐘就斷纜，加比爾捷西斯禁區內踢跌安東尼馬迪爾，球證直指12碼，般奴費南迪斯主射雖被門將艾達臣摩拉斯捉到路兼拍到波，但無阻曼聯閃電打開紀錄；之後費特洛迪古斯逼搶成功，拉舒福特勁射畀艾達臣摩拉斯撲出，曼聯未能拉開紀錄；37分鐘根度簡入楔快射，可惜唔夠力畀甸恩軒達臣沒收。

換邊後曼城先有追平機會，洛迪卡斯簡迪禁區邊接應加比爾捷西斯回後撞射，可惜中楣角不入，轉個頭勞基梳爾接應軒達臣手開龍門球喺左路推進，傳畀拉舒福特後自己再走入禁區，起左腳射地波穿過曼城一眾守衞遠柱入網，50分鐘曼聯領先2比0；之後艾達臣摩拉斯救出安東尼馬迪爾近射，令曼城不致多失。曼城其後換入基爾獲加及菲爾科頓，79分鐘，基爾獲加右路傳中，史達寧門前漏踢，錯失黃金機會；之後根度簡接應角球前柱「批」後，可惜史東斯來遲一步，最終曼聯保住2比0勝果完場。

未踢今仗前，曼聯今季聯賽7次對Big6未贏過，今次贏波兼終止曼城21連勝走勢，總算爭番一口氣，而且連同上季在內，曼聯近22場英超作客賽事一共取得14勝8和，「英超作客王」絕對當之無愧；曼聯贏波後以28戰得54分，壓過早一日贏波嘅李斯特城重返次席，落後曼城11分，保持些微爭標希望。