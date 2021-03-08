摩連奴保守？熱刺大勝今季入100球

熱刺領隊摩連奴經常被批評戰術保守，只識「泊大巴」唔識進攻，不過熱刺周一(8日)凌晨英超主場4比1大破水晶宮後，成為今季歐洲5大聯賽第2支入波達100大關球隊，哈利卡尼、加里夫巴利同孫興民呢個進攻三叉戟大爆發包辦4球，成功為摩連奴大平反。

近期表現全面翻生嘅加里夫巴利，今場25分鐘接應哈利卡尼傳中先開紀錄，雖然賓迪基完半場前為水晶宮追和，但下半場熱刺就瘋狂入波。換邊後4分鐘又係哈利卡尼助攻加里夫巴利建功，「哈神」之後喺52分鐘同76分鐘連入2球，埋齋一球係由孫興民助攻，亦係2人今季第14次互相助攻入波，打破舒利亞同瑟頓喺94/95球季踢布力般流浪嗰陣創造嘅英超紀錄(13次)。另外，哈利卡尼今場有2入波同2助攻，係自1998年奇連士文之後，第1個為熱刺單場交出「2+」入波同助攻球員。

熱刺贏波後升上聯賽第6位，只係落後排第4位嘅車路士2分，仍然好有機會爭奪前4位置。連同今場大勝，熱刺今季各項賽事入波達到100球，成為拜仁慕尼黑之後(106球)，今季歐洲5大聯賽入面第2支入波破百球隊，領隊摩連奴賽後亦招積反擊：「如果冇計錯數，我哋今季入咗100球，對於一支只係識守、踢法超級負面嘅球隊嚟講，係個唔錯嘅數字。」