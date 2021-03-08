格流封王　謝拉特今年教利物浦機會係零

蘇超新時代降臨！隨住些路迪周日(7日)蘇超作客0比0悶和登地聯，由謝拉特帶領嘅格拉斯哥流浪得以提前6輪鎖定聯賽冠軍，打破些路迪連續9年冠軍嘅壟斷地位。利物浦名宿謝拉特嘅威水，啱啱同母會利物浦喺英超嘅沉淪成為對比，一直有傳謝拉特會係「紅軍」下任領隊人選，不過格流主席喺捧盃後表明，謝拉特今年內執教利物浦機會係零！

格拉斯哥流浪自2011年後再奪蘇超冠軍，亦係球會史上第55次聯賽封王，謝拉特捧盃後表示：「之前2季球隊經常靠個別球星支撐，球隊係需要時間建立體系，我認為捧盃明星係全隊球員，大家都共同為冠軍而努力。」些路迪和波後，數千球迷湧去格流主場外慶祝，不過蘇格蘭政府就對球迷違反防疫措施表示失望，勒令球迷返屋企慶祝。

謝拉特揚名立萬，相反利物浦喺英超徹底沉淪，令謝拉特回歸「紅軍」呼聲愈嚟愈高，不過格流主席戴夫京治就話：「我相信謝拉特短期內教利物浦機會係零，原因有兩個，一來利物浦唔會輕易更換領隊嘅球會，二來謝拉特亦唔係輕易毀約嘅人，佢續約嗰刻已經知道捧盃同衛冕係佢嘅任務，仲用挑戰歐聯，謝拉特唔會咁易滿足，教多格流幾季對佢係最好選擇。」