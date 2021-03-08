「咖喱仔」刷新紀錄捧走三分賽獎盃

勇士「咖喱仔」史堤芬居里周一（8日）出戰三分賽，不僅刷新賽會得分紀錄，更以「花球」絕殺對手，繼2015年後再度奪冠。他賽後感性表示，要把獎盃送給養傷多時的奇利湯臣：「浪花兄弟回來了！」

受到疫情影響，本屆的全明星周末濃縮成一日，技巧賽和三分賽率先登場，入樽賽則於全明星賽半場期間進行。第7度征戰三分賽的居里，毋負現役最強射手的頭銜，於首輪狂轟31分，成為賽事歷來首個取得超過30分的球員，與塞爾特人的達頓、爵士的康利一起躋身決賽。

達頓淪為陪跑角色，僅得17分，但康利狀態神勇，除了把握4顆「花球」及遠距離三分球，更於最後一個投籃位置5投全中，取得27分。反觀居里頂著壓力，前4次出手全部落空，但隨著手感升溫，他悉數命中兩顆價值3分的「綠球」，加上壓軸的「花球」，終以28：27險勝康利，奪得生涯第2座三分賽冠軍。賽後，「咖喱仔」不忘提到隊友湯臣，後者已因傷連續兩季報銷：「浪花兄弟回來了！這座獎盃獻給奇利湯臣，我們做到了，兄弟！」

而往年的重頭戲入樽賽，本屆僅得3人參賽，「星味」黯淡。拓荒者的21歲小將Anfernee Simons於決賽挑戰親吻籃框，雖因衝擊力太大，在最後關頭臨陣退縮，仍力壓紐約人的Obi Toppin封王。技巧賽冠軍則由溜馬前鋒沙邦尼斯奪得。