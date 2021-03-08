全明星賽勒邦占士隊4連霸　字母哥膺MVP

NBA全明星賽周一（8日）假亞特蘭大落幕，勒邦占士隊憑著「字母哥」安迪杜甘普16投全中，狂轟35分，及「咖喱仔」史堤芬居里和列拿特各自射進8顆三分球，以170比150擊敗杜蘭特隊，達成4連霸。表現堪稱完美的「字母哥」，賽後榮膺最有價值球員（MVP），成為歷來首個奪得這項殊榮的歐洲球員。

全明星賽沿用去屆賽制，第一至三節的得分獨立計算，第四節則不設時限，只要取得前三節領先一方的分數再加24分，即可勝出。此舉是為紀念去年初、因直升機事故逝世的傳奇球星高比拜仁。

雖然杜蘭特因傷缺陣，76人雙星艾賓特和施蒙斯亦因接觸過1名確診新冠肺炎的髮型師，於賽前數小時宣布退出，但本屆賽事的精彩程度未減。勒邦占士隊坐擁「字母哥」安迪杜甘普、新鮮出爐的三分賽冠軍史堤芬居里、列拿特、當錫等，入樽表演和「三分雨」應有盡有，在前三節以40比39、60比41、46比45橫掃對手。

即使杜蘭特隊在決勝節鞏固防守，稍稍拉近比數，但列拿特隨即敲響「Dame Time」，包辦球隊最後的11分，包括達標的40呎超遠三分球，終以20分差告捷。值得一提的是，自全明星賽於2018年摒棄東、西岸對決，改由兩岸票王擔任隊長組隊較勁後，「大帝」勒邦占士已連續4年率隊封王，難怪被網民稱為「最強經理人」。

至於MVP獎項，則由全場16投全中，貢獻35分7籃板3助攻的安迪杜甘普奪得。「字母哥」堪稱完美的表現背後，原來有賴1歲的兒子到場充當「啦啦隊」，他甜蜜表示：「這是兒子第一次看我打明星賽，這座獎盃是屬於他的，有家人陪伴真的很有趣！」

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