車仔鬥拖肥　爭歐聯席位睇準先出擊

今晚英超頭場，「藍戰士」車路士主場鬥「拖肥」愛華頓。車仔自杜曹上任後各項賽事近10場獲7勝3和，當中8場冇失波；愛華頓近況亦弗，尤其作客聯賽連續9場不敗；兩軍同樣守強於攻，為爭入前4唔會輕舉妄動，捧2.5球細最穩陣。（Now 621周二凌晨2時直播）

車仔上場聯賽作客1比0擊敗衞冕嘅利物浦，自杜曹「上車」後，聯賽連盃賽近10場7勝3和，期間僅失2球，面對同級勁旅包括利物浦、曼聯、馬德里體育會及熱刺都冇失波，後防演出可謂脫胎換骨，不過講到進攻方面，佢哋近期贏波主要靠基奧特及美臣蒙特等個人質素奠勝，其他進攻球員發揮一般，其中迪姆華拿上場對利物浦更連番失機，明顯信心不足，同時反映出杜曹現階段仍未搵到最佳入波方程式。

愛華頓連續3場冇失波

愛華頓近3場聯賽先後擊敗利物浦、修咸頓及西布朗，而且3場都冇失波，防守表現唔差得過車仔，加上巴西前鋒李察利臣連續4場有入波，士氣、信心翻番嚟。「拖肥」自從去年11月初聯賽作客輸畀紐卡素後，已經保持9場聯賽作客不敗，包括擊敗李斯特城、利物浦及打和曼聯，遇強不落下風。

愛華頓目前只比車仔少1分，有力爭取下屆歐聯入場券，何況緊隨其後嘅韋斯咸、利物浦及熱刺亦虎視眈眈，今場雙方都唔想全失3分，踢法隨時比平時更保守，既然杜曹接管車仔後，10場比賽有9次都開2球或以下，今場再追細盤。