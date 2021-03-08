科拿獻計：賣走沙拿　所得資金再擴軍

現今足球世界，冇話邊個冇咗邊個唔得，利物浦目前在英超大崩潰，軍心散渙，其中首席射手穆罕默德沙拿更係黑口黑面，紅軍名宿科拿表示，既然沙拿唔開心，建議會方將佢高價出售，所得資金用來擴軍。

利物浦今季多次傳出沙拿踢得唔開心，去年底會方有意同佢續約並大幅加薪，以圖挽留佢，但前仗對車路士，沙拿被換出後又試黑口黑面，負面情緒路人皆見，今仗對富咸更係佢回防失誤導致失守，最終球隊落敗。

面對現今困局，科拿提出解決方案：「我好鍾意沙拿，相信大家都係佢擁躉，但我相信現時嘅轉會，主要睇球員意願，依家個波喺沙拿腳下（沙拿佔主導權），而不是利物浦。」

科拿指出：「如果沙拿想離隊，佢就點都會走，我哋必須接受。我嘅睇法係，如果球員唔開心想走，會方就應該將佢出售，盡可能賣出高價，再用呢筆資金去收購合用球員。」

2018年利物浦高價出售菲臘比古天奴予巴塞隆拿，收取天價轉會費後再購入華基爾雲迪積克及艾利臣比加，得以完善陣容，才能在歐聯及英超稱霸，假如今夏出售沙拿，只係重複上述操作。

28歲嘅沙拿在利物浦效力4季，上陣190場入118球，歐洲各大豪門都對佢表示興趣。