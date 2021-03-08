執教生涯最低點？高普：我都想講唔係！

主場0比1不敵富咸後，利物浦最差紀綠繼續尋底，主場6連敗亦係紅軍自1953至54年球季以來，單季主場最多敗仗。主帥高普被問到依家係咪執教生涯最差時刻，佢咁答「我想講唔係，但的確係。」

高普表示：「呢個唔係大問題，我並唔係時常處於美好時間，我班波好極端，我哋能夠極之成功，依家亦處於極端情況，不過我哋會將佢克服。」佢補充話，利物浦現時已經唔可以諗聯賽前4嘅問題，只能簡單地思考如何簡單地贏取下一場勝仗。

前領隊桑拿士對於利物浦近期表現大惑不解，佢話：「一支出色嘅球隊竟然變成咁差，佢哋某些球員在贏得聯賽冠軍後，就應該做好心理準備接受挑戰，而唔係咁樣踢波，上季嘅利物浦踢得好緊密，但今季就一盆散沙，我真係接受唔到。」

桑拿士亦認為高普將希望寄托喺歐聯冠軍身上，咁做太冒險：「高普似乎已放棄聯賽前4，佢希望以歐聯冠軍身份參加來季歐聯，咁做太冒險，亦唔實際。」