夏維斯返嚟啦！車路士2球輕取愛華頓

自杜曹執教後強勢反彈嘅車路士，周二(9日)凌晨英超主場以2比0輕取愛華頓，喺前4爭奪戰中贏出重要一仗。季前以7,200萬鎊加盟車路士嘅德國中場夏維斯，今場以「假9」身份上陣，踢出轉會以來代表作，2個入波都係由佢策動，而且車路士嘅銅牆鐵壁防守亦再次保持不失，寫下英超紀錄。

車路士今場派出夏維斯、赫臣奧杜爾同迪姆華拿組成進攻鐵三角，31分鐘馬高斯阿朗素左路傳中，夏維斯第1時間彈射，賓葛菲特反應唔切將個波踢入自己龍門。65分鐘，夏維斯接應後防長傳殺入禁區，被出迎嘅比克福特撲跌博到12碼，佐真奴費路操刀射成2比0。車路士全場控制戰局下，無驚無險贏2比0完場。

車路士喺杜曹執教下完美復甦，11場賽事8勝3和保持不敗，而且5場英超主場賽事仍然未失1球，令杜曹成為英超史上第1個喺頭5場主場賽事都冇失波領隊。

夏維斯今場出任「假9」表現突出，杜曹賽後亦表示：「夏維斯今場演出一流，經常現位發揮佢嘅速度，亦勇於擔起埋門責任。夏維斯今場表現令人開心，佢嘅才能係不庸置疑，佢需要嘅係適應英超同埋車路士踢法。」