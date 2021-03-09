韋斯咸捲「連格瘋」　6場4球挑戰歐聯席位

英超神奇球隊韋斯咸繼續童話之旅，周二(9日)凌晨英超主場以2比0擊敗列斯聯後，目前以48分升上聯賽榜第5位，只係落後第4位車路士2分兼且踢少1場，殺入前4並唔係冇可能。韋斯咸要挑戰歐聯席位，曼聯借將連格會係關鍵人物，佢今場再有入球進帳，加盟以來6場入4球，喺韋斯咸捲起「連格瘋」！

韋斯咸踏入2021年後，聯賽只係輸過畀曼城同利物浦，強勢挑戰歐聯資格，今場面對列斯聯早段一度陷入混亂，7分鐘率先失守，幸好VAR檢視後指客隊球員「膝頭越位」而食詐胡。韋斯咸企穩陣腳後反攻，連格21分鐘殺入禁區被踢跌，佢親自操刀雖然未擋出，但勝在反應快衝前補中；韋斯咸7分鐘後再由奇治戴臣接應角球頂入，協助球隊贏2比0。

連格轉會韋斯咸之後，6場聯賽交出4個入波同1次助攻，而佢喺曼聯之前2季半加埋只係有5個英超入球，可見佢嚟到韋斯咸之後如魚得水。韋斯咸下場聯賽就會作客曼聯，可惜連格將被禁止倒 戈，領隊莫耶斯表示：「連格今場表現唔算特別好，但佢對球隊嘅影響力好大，亦對戰果起到極大影響力。」