絕地反擊！C朗蓄銳祖記贏波圖

歐聯16強次回合，祖雲達斯重返主場鬥波圖掀晉級反擊戰。雖然祖記首回合作客落後1比2，不過有1個作客入球喺手，今場即使小勝1比0都可以晉級，形勢唔算太差，藉主場之利肯定全力爭勝，祖記近4屆歐聯16強次回合法定時間全勝，加上C朗周中抖夠今場搏殺，祖記讓一球照揀上盤。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616周三凌晨4時直播）

祖記上次交手不敵波圖，成為首回合唯一輸波嘅客隊，但其實整體表現唔算太差，特別係補時階段，C朗曾經喺禁區內遭對手侵犯，但球證不但冇任何表示，仲直接吹雞完場，判決存在極大爭議，祖記谷埋一肚火，更加激起球員今場爭勝決心。

值得留意嘅係，祖記近年喺歐聯16強首、次回合表現好大分野，佢哋過去4屆歐聯16強首回合只贏過1場，但4場次回合都贏波。最經典莫過於2019年首回合作客0比2不敵馬體會，但次回合主場憑C朗連轟3球，總比數贏3比2晉級，「斑馬兵團」現時僅落後1比2，反勝機會更濃。

波圖近況欠佳難再偷雞

另一邊廂，波圖首回合能夠贏波，好大程度因為祖記失誤所致，嗰場開賽僅2分鐘，祖記中場賓坦古亞「自殺式」回傳，造就呢支葡超球隊迅速打開紀錄。不過，呢啲機會可一不可再，祖記汲取教訓後，勢必打醒十二分精神，令波圖難再偷雞。事實上，波圖近期表現欠佳，近3場比賽僅1勝，反觀祖記剛於意甲，喺C朗半休息狀態下3比1大炒拉素，今場C朗猛虎出押數胡，上盤乃不二之選。

※Mic少

祖雲達斯近4屆歐聯16強次回合成績

100% 勝

祖雲達斯

1施捷斯尼

13丹尼路雷斯 28美列迪美羅 12阿歷士辛度 38法保達

22費達歷高基艾沙 25拉比奧特 14韋斯頓麥堅尼 33貝拿迪斯治

7基斯坦奴朗拿度 9艾華路莫拉達

波圖

1馬捷斯

18韋遜曼拿化 19贊素梅賓巴 3比比 12沙紐斯

17捷西斯哥朗拿 8馬迪奧斯烏利比 27沙治奧奧利華拉 25奧達維奧艾美臣

11馬利加 9達利美