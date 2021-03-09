首回合領先3比2！多蒙特主場贏多鋪

今晚另一場歐聯16強次回合，多蒙特返主場再鬥西維爾。多蒙特於首回合反勝3比2，功臣箭頭艾寧夏蘭特今季場均入1球，效率奇高，落後嘅西維爾更不能坐以待斃，但谷得太前，隨時益晒反擊銳利嘅「蜜蜂兵團」，挾近6場歐聯5勝之勢，主勝捧得過。（Now 644、有線661及601台周三凌晨4時直播）

多蒙特箭頭艾寧夏蘭特勇達巔峰，首回合梅開二度，協助球隊反勝西維爾3比2，呢位神童唔單止今屆歐聯已累積8球，位居射手榜榜首，連埋日前不敵拜仁之役梅開二度，今季29場正式比賽入29粒，腳風順到冇朋友，雖然佢對拜仁嗰場傷出，但預計冇乜大礙，今仗可復出搏殺。中途接手嘅主帥泰錫，首回合改用4321嘅「聖誕樹陣式」，3人中場達侯特、安利簡恩及祖迪比寧咸覆蓋範圍大，有助平衡攻守，達侯特更有士哥，證明變陣奏效。

西維爾當黑走晒樣

西維爾近期頭頭碰着黑，先喺歐聯首回合反勝為敗，上周中於西盃4強次回合畀巴塞淘汰，日前聯賽仲輸埋畀艾爾切，各項賽事近5場4度落敗，與之前8連勝相比，狀態走晒樣。西維爾依家落後之餘，仲畀多蒙特搶到3個作客入球，今場一定要大舉進攻，先有機會晉級，但連同分組賽在內，西維爾連續5場歐聯均未能保持清白之身，共失11粒，焗攻之下隨時令防線穿窿，畀擅於反擊嘅多蒙特有機可乘。加上「蜜蜂兵團」近6場歐聯，取得5勝1和未輸過，今仗贏埋唔奇，主勝有計。

法達斯維

多蒙特近6場歐聯成績

5勝 83%

陣容圖

多蒙特

35馬雲希斯

2馬里奧摩利 5薩加度 15曉姆斯 30柏斯歷克

22祖迪比寧咸 23安利簡恩 8達侯特

11馬高列奧斯 10杜根夏薩特

9艾寧夏蘭特

西維爾

13耶辛尼保奴

16捷西斯拿華斯 12祖利斯古迪 20迪亞高卡路士 18沙治奧艾斯古迪路

8祖安佐敦 25費蘭度法蘭斯高 10拿傑迪錫

7蘇索 15安尼斯利 42艾真度高美斯