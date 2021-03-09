動用精子銀行庫存　大哨第5度做老竇！

恭喜！巴西巨星「大哨」朗拿度同居女友Celina Locks日前宣布懷孕，已經有4名子女嘅朗拿度將會第5度做老竇，據報道雖然「大哨」喺2010年已經做咗輸精管結紮手術，但原來佢結紮前已經保留冷凍精子，曾揚言「生支足球隊出嚟都冇問題」！

朗拿度年少時相當爛玩，經歷2段婚姻，與首任妻子生下Ronald，同第2任妻子生下Sofia同Alice，其後又透過DNA親子鑒定，確認與服務員生下私生子Alexander。

呢位巴西名宿於2010年進行結紮手術，保證唔會再有私生子女，但就保留冷凍精子備用。其後佢喺2015年結識細佢14年嘅名模Celina Locks，兩年後開始約會並同居，朗拿度亦安定落嚟，同女友感情穩定，佢近日動用精子銀行嘅庫存，讓女友懷孕。

Celina Locks在社交網宣布有喜，佢留言話：「無法用言語形容這一刻，我嘅人生進入新階段，隨之而來就係巨大嘅責任，在我30年人生中，時常想這一天會否來臨，現在我經歷這一刻，內心充滿無限喜悅。」