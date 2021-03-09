等到勒夫走人　高普「德」米？

德國足總周二晚（9日）宣布，主帥勒夫提早於今夏歐國盃決賽周後卸任，而「日耳曼兵團」一直對利物浦主帥高普流晒口水，唔通佢哋私下傾掂數，今季結束後接替「鼻屎佬」？

61歲嘅勒夫曾率領德國勇奪2014年世盃，不過自從2018年世盃分組賽災難性出局後，一直備受非議，上年11月喺歐國聯恥辱地慘吞西班牙6蛋，佢依然堅持賴死唔走，即變過街老鼠。直到尋晚德國足總突然發聲明，原本喺2022年世盃後先約滿嘅勒夫，主動提出帶埋今夏歐國盃決賽周便卸任，結束長達15年執教「日耳曼兵團」生涯。

當然大家都關心嘅，係邊個會接替「鼻屎佬」，德國足總向來做事謹慎，既然畀勒夫提早走人，預計早有後着，而近期喺利物浦堅唔順嘅高普，正係佢哋睇中嘅人選，甚至有指高普一直好想執教德國，若果收到邀請唔會say no。早前德國《圖片報》更分析，利物浦高層無視高普想買個優質中堅嘅訴求，已令佢灰灰哋，何況近年亦率領紅軍贏盡歐聯同英超冠軍，覺得係時候功成身退，結論係佢有68%離開轉教「日耳曼兵團」，如今連勒夫都識做走人，似乎為高普接手鋪晒路。