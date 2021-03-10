最垃圾人牆！祖雲達斯出局C朗孭晒鑊

周三(10日)凌晨歐聯16強次回合賽事，祖雲達斯主場同波圖合演精彩大戰，首回合輸1比2嘅祖記，今場喺人多打人少下贏番2比1，點知去到加時階段，竟然喺防守罰球嗰陣排出一個史上最垃圾人牆，結果射門就喺C朗腳下直飛入網，祖記最終雖然贏3比2，但兩回合計4比4平手下，波圖以作客入球優惠成功晉級8強。

今場比賽戰情激烈，波圖19分鐘就由沙治奧奧利華拉射入12碼領先，總比數領先到3比1；祖記絕境之下急起直追，費達歷高基艾沙49分鐘接應C朗傳送射成1比1，波圖前鋒達利美更喺52同54分鐘連拎2面黃牌被逐，費達歷高基艾沙63分鐘隨即再為祖記建功，總比數追成3比3平，氣勢如虹嘅主隊完場前有古達度勁射中楣，令比賽進入加時。

呢個時候祖雲達斯氣勢同人數都佔優，晉級形勢大好，點知去到115分鐘再掀高潮，當時波圖係30碼位置博到罰球，沙治奧奧利華拉亦有遠距離助跑擺明直射，但祖記卻擺出一個極為鬆散嘅穿窿人牆，艾華路莫拉達完全跳錯時間，C朗拿度亦擘開雙腳兼拎轉身避波，結果個就係由C朗腳下直穿，施捷斯尼撲到都入。祖記失第2個作客入球後大勢已去，拉比奧特2分鐘後入波為時已晚。

為《天空體育》擔任評述嘅名帥卡比路，怒插C朗、艾華路莫拉達同拉比奧特排出嘅垃圾人牆：「呢個係唔可以原諒嘅錯誤，喺我教波嘅日子，做人牆嘅球員一定唔可以驚波，但你睇祖雲達斯呢個人牆，一個跳起、一個擰轉身避開，唔可以饒恕！」

祖雲達斯教練派路賽後亦承認，出局關鍵失波係因為人牆犯錯：「人牆人選係我哋揀，轉身避波嘅情況之前從未發生，或者因為個罰球距離太遠，佢哋(人牆)察覺唔到個危險性。呢個係一個犯錯，而且係通常唔會發生嘅錯誤，球員低估咗個危險性而失波。」