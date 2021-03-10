勁到飛起！夏蘭特起孖領多蒙特入8強

艾寧夏蘭特入球停不了！周三(10日)凌晨歐聯16強次回合大戰，多蒙特主場被西維爾逼和2比2，兩回合計贏5比4晉級8強，挪威新星艾寧夏蘭特繼首回合入2粒後，今場再一次梅開二度，可以話用一己之力帶多蒙特晉級，同時亦成為歐聯史上最快攻入20球球員，入球率相當恐怖！

首回合領先3比2嘅多蒙特，今場雖然大部份時間主守，但艾寧夏蘭特嘅入球能力無出其右，35分鐘接應馬高列奧斯底線傳中近門射入；換邊後3分鐘艾寧夏蘭特個人表演再入1球，可惜被判推人在先而食詐胡，不過呢位挪威前鋒54分鐘再博到12碼，親自操刀射成2比0。多蒙特大幅領先下稍為鬆懈，被西維爾喺69分鐘同補時6分鐘連追2球，雖然今場踢成2比2平手，但多蒙特仍以總比數贏5比4晉級。

20歲嘅艾寧夏蘭特上季先開始踢歐聯，今場係佢第14場歐聯賽事，但已經累積20個入波，成為歐聯史上最快入20球球員，比起舊紀錄保持者哈利卡尼(24場入20球)快足足10場！艾寧夏蘭特亦成為歐聯史上，最年輕連續6場入波球員，認真得人驚。