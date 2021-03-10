桌球壇35年來首現父子對決　仔贏老竇？

時隔35年職業桌球壇再有父子對決出現！世界排名103位的賴斯在WST Pro桌球系列賽，周二（9日）與老竇彼得賴斯首次在職業比賽上交鋒，最終阿仔擊敗老竇，他賽後表示這是生涯最難打的一場賽事。

WST Pro系列賽是世界桌總為了填補中國賽季無法進行，而增設的一個全新排名賽，首階段128位參賽選手分16組，每組8人進行小組循環，小組賽以3局2勝制，前2名可晉級。

周一開打的第10組對決，賴斯父子的對決備受注目，25歲的賴斯對住51歲的老賴斯，這亦是桌球壇自1986年尼爾霍特斯(Neal Foulds)5比0贏老霍特斯之後，再有父子對決在職業場上出現，而今次同樣都是囝囝控制局勢，賴斯以2比0擊敗老賴斯，並且以6勝1負的戰績奪得小組首名出線，躋身第二階段。

世界排名103位的賴斯，比自己老竇的排名還低3級，他賽後稱：「同老爸比賽可能是我在巡迴賽參加感覺最差的比賽之一，平時你會希望對手坐在其位置，因為意味着你是真正打贏他，但對於老爸，每打一球的感覺都好似不對，相信沒有其他人比我更想贏我爸爸，這真是一場很難打的比賽，他也很掙扎。這是一場很難忘的比賽。」

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