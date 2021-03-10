捧曼城場 如何代入哥迪奧拿思維？
2021年03月10日 12:00
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周四2:30am 英超 曼城 Vs 修咸頓 Now621
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星期三有英超同西甲，曼城同馬體會分途出擊，要睇實呀，頭關曼城對修咸頓，曼城剛輸畀曼聯，21連勝斷纜，不過曼城仍然領先11分，哥迪奧拿仲話，再贏多6至7場，冠軍就到手喇。
曼城依家4線作戰，英超、聯賽盃、足總盃、歐聯，代入哥迪奧拿思維，佢每場出唔同陣容，但都盡可能慳力，修咸頓亦唔係魚腩，我估呢場入波唔會多，捧入球細。
另一關馬體會對畢爾包，馬體會上場同皇馬打和，現時領先第2名嘅巴塞3分，並打少1場，以馬體會狀態，今場主場有力贏波。
畢爾包排西甲中游，佢哋最近殺入西班牙盃決賽，加埋上屆西班牙決賽因為疫情押後到今年，佢哋嚟緊要連踢兩場決賽，至於聯賽，應該唔會搏喇。
過關2x1
(三)16 曼城 對 修咸頓 入球細(3.5球)
(三)17 馬德里體育會 對 畢爾包 主勝
賠率：2.6倍
直播表
周三6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 德島漩渦
有線661、601台
周四2:30am 英超 曼城 Vs 修咸頓
Now621
周四2:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 畢爾包
Now632
周四4:00am 歐聯 利物浦 Vs RB萊比錫
Now 644、有線661、601台
周四4:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 Vs 巴塞隆拿
myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台