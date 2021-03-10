港超聯　東方龍獅傑志再決高下

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「東傑大戰」第2擊！「中銀人壽香港超級聯賽」今晚8時假旺角大球場，上演東方龍獅對傑志的榜首激戰。兩軍上月「菁英盃」對壘由東方先拔頭籌，主隊在「森巴三叉戟」掛帥下火力全開，但客軍傑志屬聯賽衞冕之師，今仗再遇勁敵絕對不容「失威」，加上有丹恩奴域坐鎮，勢與對手力拚到底！（on.cc東網周三晚8時直播）

林恩許期待鬥舊主

高踞榜首的東方龍獅，上仗搵冠忠南區出氣，以5比0橫掃對手重回勝軌，完美展示球隊強大火力。此外，隊長梁振邦亦首次於復賽後上陣，對希望球員盡快進入狀態的球隊總監兼主教練李志堅而言，絕對是好消息，惟他透露基頓和利馬等幾位傷兵情況仍有待觀察。「菁英盃」4強戰，東方龍獅曾以1球淘汰傑志，今場兩隊聯賽再相遇，「堅Sir」認為在布陣上會有更大調整空間，而今場比賽關鍵，在於如何減少犯錯。

近期陣中其中一位狀態最佳的球員，非新兵林恩許莫屬，這位前傑志中場過去兩仗都有斬獲，包括上場射入靚絕遠射，逐漸在競爭極大的東方龍獅陣中穩奪主力位置。今仗再與舊東家碰頭，林恩許表示十分期待：「大家都知傑志嘅實力，雙方兩周內會有3次對碰，每次都會係好好睇嘅比賽；呢場波當然對我個人意義重大，因為可以對番舊主。」

丹恩奴域迅速融入

「黑山伊巴」丹恩奴域上場省兩粒盡顯射手功架，傑志總監兼總教練朱志光坦言感到驚喜，並為他迅速適應香港足球感高興。「藍鳥」正受傷停問題困擾，中堅羅拔圖上仗半場拉傷小腿傷出，另外唐建文該仗領紅停賽，陳晉一、史雲斯頓則仍需要多1至2周時間康復，幸好朴俊炯刑滿復出，朱志光指球隊每個位置都有替補，並不太擔心影響部署。

傑志今仗「作客」旺角大球場對東方龍獅，倘若贏波便可進佔榜首。惟對手實力強橫，有林恩許、費蘭度等「藍鳥」舊將，上月「菁英盃」4強便是被辛祖的倒戈入波淘汰，「朱Sir」今場賽前繼續貫徹上次對壘的論調，打趣道：「對手係班霸球隊，雖然『盡收天下兵器』，但嗰啲兵器都係我曾經用過，我對佢哋都略知一二。」

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