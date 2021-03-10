一哥最緊要Happy！祖高域懶理防措去慶祝

網壇世界「一哥」祖高域再次公然藐視防疫規管，在家鄉貝爾格萊德與過百名球迷，慶祝打破費達拿的世界第一最長紀錄，與球迷擁抱又除口罩，再惹批評。

33歲的祖高域剛剛在ATP公布的最新世界排名上，以311周打破了費達拿保持的位居世界第一時間最長的紀錄，這位塞爾維亞球星周一在家鄉出席大型派隊，大批球迷走到街上與這位「一哥」慶祝，又唱又跳，更不時高呼「Nole，Nole！」祖高域與球迷都沒有遵守保持社交距離，有球迷更拉住他相擁拍照，而祖高域玩得興奮更脫下口罩與球迷交流。

新冠肺炎疫情在塞爾維亞仍然肆虐，平均每日約有近3800宗新確診個案，而祖高域去年因為舉辦了表演賽，觸發了「網球群組」，連自己與太太都「中招」染上了疫症。

不過，這位現任「一哥」似乎未有收歛，實行「你有你駡、我有我開心」，他與家人在一間餐廳欣賞煙花，以及投影在大廈的慶祝片段，亦對住為他慶祝的群眾表示：「今天對我、我的屋企，以及塞爾維亞都是特別的一天，感激這個成功，這不單對我，也是我們國家的成就。」

祖高域下一個目標就是挑戰「2R」費達拿及拿度的20個大滿貫錦標，目前祖高域僅差兩個，而7月的溫布頓錦標賽將爭取個人第六次捧盃。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！