領先萊比錫兩粒　利物浦今晚點買？

今晚歐聯16強次回合大戰，近期曳到爆嘅利物浦，會喺匈牙利中立場迎戰德甲勁旅RB萊比錫。「紅軍」今季英超大跌Watt，歐聯成為佢哋最大捧盃希望，首回合領先兩粒兼係作客入球，今仗掛名「主場」出擊，為保住優勢睇定嚟踢，2.5球入球細值捧。（Now 644、有線661及601台周四凌晨4時直播）

利物浦今季飽受傷患煎熬，上場聯賽對富咸再輸0比1後，主場已經6連敗，前4位置都凍過水，今季捧盃唯一希望就係歐聯，必定破釜沉舟。今仗續於匈牙利中立場舉行，對佢哋嚟講唔係壞事，事關可暫時離開近期連戰連敗嘅晏菲路球場，再者佢哋今季歐聯演出比聯賽穩定得多，首回合憑穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼建功，拎住兩粒優勢喺手，所有壓力都落喺萊比錫身上。

紅軍歐戰專注防守

雖然利物浦後防傷兵滿營，但為求出線，領隊高普對防務要求只會更高，連王牌穆罕默德沙拿早前對車路士一仗亦因「協防不足」被換離場，可見高普對球員防守指令極為重視。事實上「紅軍」出戰歐洲賽非常專注防守，對上11場歐聯賽事，有10場法定時間總入球為2球或以下，防守紀律唔錯。

RB萊比錫於首回合兩度犯錯，搞到落後兩粒，雖然次回合心急反撲，但新兵蘇保斯拉爾及侯斯頓保等主力仲未好番，相信亦唔敢大舉出擊，2.5球嘅細盤乃明智之選。

■法達斯維

利物浦近11場歐聯法定時間總入球統計

2球或以下

91%

陣容圖

利物浦

1艾利臣比加

66阿歷山大阿諾特 47尼達利菲臘斯 3法賓奴泰華利斯 26安德魯羅拔臣

8拿比基達 5韋拿杜姆 6堤亞高艾簡達拿

11穆罕默德沙拿 20迪亞高祖達 10沙迪奧文尼

RB萊比錫

1古拉施斯

22洛迪梅基尼 5烏柏美卡奴 16高路斯達文

44奇雲甘保爾

14泰拿阿當斯 25丹尼爾奧莫 18尼干古 3安祖利奴

19阿歷山大索洛夫 9尤素夫保臣