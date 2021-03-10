傑運選舉4.11西九揭盅　8傑鬥得激烈

吳安儀與李慧詩都是星中之星的熱門人選。

誰是2019香港「體壇奧斯卡」星中之星，4月揭盅！「2019年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮，鑑於新冠肺炎疫情爆發，原定於2020年3月舉行而多次延期後，港協暨奧委會周三宣布將於今年4月10日假西九龍文化區舉行及攝製，以一個嶄新形式公佈結果！

港協一改多年來在會展舉行的典禮，並決定以一個突破的新意念，務求把選舉結果以一個全新面貌呈現全港市民眼前。有別於一般線上頒獎典禮，將會運用延展實境（XR）科技，把現場頒獎的情景配合虛擬的元素，製作一條現實與虛擬世界交錯的影片以公佈結果。此外，屆時亦會以「敢動藝術」主題，展示多項由本地藝術家聯同運動員特意合作製作的藝術品。

這屆選舉設有6個獎項，除了備受矚目的8位「香港傑出運動員」（8傑）及「星中之星香港傑出運動員大獎」外，還有「香港傑出青少年運動員」、「香港最佳運動隊伍」、「香港最佳運動組合」、「香港最具潛質運動員」及「香港最具特出表現獎」。所有獎項的公眾、記者及評審團投票已於去年2月完成。

據已截止的網上投票統計可見，投選8傑的最高公眾票數的前10位港將爭得相當激烈，「四眼Cue后」吳安儀稍為領先「女車神」李慧詩排首位，劍擊女神江旻憓列第3，第4至10名順序為伍家朗(羽毛球)、何詩蓓(游泳)、石偉雄(體操)、陳芷澄(高爾夫球)、劉慕裳(空手道)、吳玫薈(智障人士體育)及張瑋桓(網球)；最終「8傑」誰屬有待公布，而當中得票最多的傑出運動員將是這一屆的星中之星！

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