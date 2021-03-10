巴塞輸緊1比4　再鬥聖日耳門有冇奇迹？

今晚續演2場歐聯16強次回合生死戰，法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）主場再鬥巴塞隆拿。巴塞首回合落後1比4，今仗必定要搶攻；PSG於歐聯經歷多次被「翻盤」慘痛教訓，相信亦不敢踢得過分保守，既然兩軍近7次歐聯交手一共合力炮製31個入波，6次總入球開4球或以上，中位數3.5球照捧大。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨4時直播）

巴塞首回合主場落後1比4，想晉級今仗至少要入4球才有價講，記得兩軍喺2016/17球季歐聯16強碰頭，巴塞當時喺首回合落後0比4，次回合返主場上演一幕絕地大反擊，喺失咗1個作客入球情況下，仍憑補時階段入波大勝6比1，總比數贏6比5晉級，成為歐聯反勝經典之一。雖然今次兩軍主、客身份互調，巴塞要反勝難度更高，不過佢哋喺西甲作客已經8連勝，而且上周中喺西盃4強次回合對西維爾，巴塞亦喺首回合輸0比2嘅劣勢下，成功收復失地，踢至加時以總比數3比2贏波殺入決賽，以王牌美斯近16場轟入14球嘅「托弗」狀態，要取得入球帶領巴塞作客贏波絕非冇可能。

PSG現時形勢大好，不過除咗上述一次被巴塞淘汰外，PSG喺2018/19球季16強對曼聯，同樣試過喺首回合作客勝2比0嘅優勢下，次回合返主場輸1比3出局，正所謂前車可鑑，相信PSG未到最後一刻亦唔敢放軟手腳。何況，PSG踢法一向主攻，上場法足盃作客大勝比斯特3比0，基利安麥巴比又入2粒做功臣，早前受傷嘅迪馬利亞亦後備上陣，今仗可以候命，加上首回合因傷缺陣嘅尼馬已復操，上齊「兵器」有力與巴塞對攻。兩軍過去7次於歐聯交鋒有6次開4球或以上，以目前形勢相信今次唔會例外，中位數調至3.5球照捧大。

●笛子波童

兩軍近7次歐聯交手總入球統計

86%

4球或以上

陣容圖

巴黎聖日耳門（右至左）

1基羅拿華斯

31哥連達巴 3派斯奴甘佩比 5馬昆奴斯哥利亞 20古沙華

8里安度柏利迪斯 27伊祖沙古爾

23達斯拿 6馬高華拉堤 11迪馬利亞

7基利安麥巴比

巴塞隆拿（右至左）

1達史特根

28奧斯卡文古沙 15基文迪朗格勒 23烏姆迪迪

5布斯基斯

2達斯 21法蘭基迪莊 16柏迪 18佐迪艾巴

10美斯 7基沙文